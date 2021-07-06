Горняк22: Пять человек утонули в водоемах Алтайского края в жаркую неделю

Пляж Фото: Анна Меньшикова

Один из инцидентов произошел в барнаульской Власихе. Рост числа несчастных случаев на воде регистрируют с приходом душной и жаркой погоды

Пять человек утонули в водоемах Алтайского края за минувшую неделю. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

По данным ведомства, происшествия на акваториях случились на озерах Горьком и Жиланды в Егорьевском районе, а также на реках Кулунда (Вылково, Тюменцевский район), Маралиха (Маралиха, Краснощековский район) и в барнаульской Власихе.

Как сообщили «Толку» в МЧС, погибшие – четыре мужчины и одна женщина.

Здесь отметили, что рост числа несчастных случаев на воде регистрируют с приходом душной и жаркой погоды, когда люди выезжают не только на разрешенные места для купания, но и на несанкционированные места отдыха.

ТОЛК