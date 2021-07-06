Горняк22: «Алтайский бройлер» остановил работу после крупного пожара

Пожар. Фото: Инцидент Барнаул

Корпуса предприятия обесточены, при этом в его холодильниках хранятся тонны куриного мяса – о судьбе продукции пока не известно

Завод «Алтайский бройлер» в Бийске приостановил работу после крупного пожара в производственных цехах. Об этом сообщает телеканал «Вести-Алтай».

По сведениям ресурса, всех работников – около 1600 человек – распустили на неопределенный срок.

Сейчас корпуса «Алтайского бройлера» обесточены – это еще один из факторов, который нанесет ущерб предприятию: в холодильниках на территории комплекса хранятся тонны куриного мяса.

«Судьба продукции пока не известна, так же как и время возобновления работы предприятия», – сообщили в сюжете.

Пожар на территории «Алтайского бройлера» (входит в группу «Черкизово») произошел днем 3 июля. Пострадали несколько цехов: разделочный, упаковочный и склад готовой продукции.

По предварительным данным, пламя вспыхнуло на крыше над цехом разделки рядом с компрессорной. При этом сообщение о ЧП пришло с опозданием, отметили в МЧС. Звонок о произошедшем поступил от строителей, которые работали на участке, пожарную сигнализацию здесь установить не успели, передает телеканал.

Площадь пожара составила около 2,8 тыс. кв. метров. Жертв и пострадавших среди людей нет, птицы не пострадали.

ТОЛК