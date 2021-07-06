Горняк22: На Урале пьяный мужчина врезался в дерево и раздавил собою пятилетнюю дочь

Место происшествия Фото: ГИБДД по Свердловской области

От удара мужчина вместе с ребенком подались вперед, и отец в буквальном смысле задавил телом свою дочь. Семилетний сын водителя, также ехавший в автомобиле, попал в больницу в тяжелом состоянии

В Свердловской области пьяный 37-летний житель Екатеринбурга раздавил своим телом пятилетнюю дочь во время ДТП, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

По данным следствия, около 19 часов на подъездной дороге к озеру Глухому мужчина за рулем Fiat Ducato съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП погибла пятилетняя дочь водителя, которая в момент аварии сидела на его коленях.

Второй ребенок, семилетний сын мужчины, получил травмы различной степени тяжести и сейчас находится в больнице. Сам водитель не пострадал.

Полицейские установили, что мужчина был лишен прав на управление транспортными средствами, но это не помешало ему сесть за руль. У водителя имелись внешние признаки опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

На мужчину составили два административных материала за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и за нарушение правил перевозки детей. Водителя задержали, автомобиль поместили на спецстоянку.

Ранее «Толк» сообщал, что в Кузбассе пьяный уголовник зарезал сожительницу с сыном и лег спать. Следователи выяснили, что подозреваемый был неоднократно судим за особо тяжкие преступления и хранение оружия.

ТОЛК