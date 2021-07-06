Горняк22: На Алтае вынесли приговор тренеру за домогательство к 14-летней девочке на базе

Тренер. Спортсменки Фото: pixabay.com

Инцидент произошел в июле 2020 года на базе отдыха, где проходили сборы ДЮСШ. Пострадавшая сама рассказала о произошедшем родственнице

45-летнего спортивного тренера из Рубцовска признали виновным в сексуальных домогательствах к школьнице. Об этом сообщает сайт регионального управления СКР.

По данным следствия, инцидент произошел в июле 2020 года на базе отдыха в Егорьевском районе, где проходили сборы ДЮСШ «Центр спортивной подготовки». Мужчина «совершил развратные действия» в отношении воспитанницы спортивной группы, которой на тот момент было 14 лет.

Как сообщили «Толку» в ведомстве, пострадавшая сама рассказала о произошедшем родственнице.

Установлено, что обвиняемый в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. Свою вину он признал.

Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с лишением права заниматься тренерско-преподавательской деятельностью с несовершеннолетними на один год.

Это не единственный подобный случай в Алтайском крае за последнее время. Ранее стало известно, что Белокурихе экс-тренера арестовали за интимную связь с 15-летней.

ТОЛК