Горняк22: Стало известно, когда жара сменится прохладой в Алтайском крае
Цветы Фото: Анна Меньшикова
В начале рабочей недели сотрудникам офисов без кондиционера еще придется туго — в понедельник и вторник в Барнауле сохранится изнуряющая жара
Установившаяся в Алтайском крае жаркая погода продержится до середины следующей недели. Прогноз передает Гидрометцентр.
Согласно его данным, еще в понедельник и вторник (5 и 6 июля) в регионе столбики термометров будут показывать выше +35 градусов, но со среды начнется понижение температуры.
Так, в Барнауле уже среду прогнозируют +27 градусов с кратковременными дождями и грозами.
При этом по югу региона существенного изменения температуры воздуха не ожидается. Максимум здесь прогнозируют во вторник – до +38.
Следующую волну жары синоптики обещают с воскресенья, 11 июля.