Горняк22: Десятки домов подтопило в Бахчисарайском районе Крыма
Сильные ливень Фото: 82.mchs.gov.ru
5 июля в некоторых районах полуострова ожидаются сильные ливни. Местных жителей предупреждают об угрозе схода селевых потоков
Более полусотни частных домов подтопило 4 июля в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.
Уточняется, что сейчас спасатели эвакуируют людей из опасной зоны.
Ранее стало известно, что в Крыму прошли сильные ливни, в результате чего реки вышли из берегов. На полуострове действует штормовое предупреждение.