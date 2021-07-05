Горняк22: Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в горах Алтая
Землетрясение Фото: pixabay.com
Местные жители почувствовали подземные толчки, но слабо. Пострадавших и разрушений зданий в результате произошедшего нет
Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Кош-Агачском районе Республики Алтай 4 июля. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Сейсмособытие зарегистрировали в 4 км от села Джазатор в 14.38 по местному времени.
Местные жители рассказали о слабых подземных толчках. Пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет.
Небольшие землетрясения на Алтае происходят регулярно. А 27 сентября 2003 года случилось так называемое Чуйское землетрясение. Его эпицентр располагался на восточном склоне Северо-Чуйского хребта, спускающегося к Курайской котловине к селам Кызыл-Таш и Курай. Сейсмособытие имело магнитуду 7.3.
В результате произошедшего оказалось практически полностью разрушено село Бельтир.