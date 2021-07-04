Горняк22: На Алтае завели дело из-за нелегального лагеря с московскими детьми

Детский лагерь Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Лагерь не был включен в реестр мест для детского отдыха, а потому его никто не проверял, что не соответствует требования безопасности

Следователи возбудили уголовное дело после сообщений в СМИ об организации нелегального детского лагеря на территории Онгудайского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, в конце июня 2021 года на берегу реки Катунь на территории агротуристического комплекса «Инегень» был организован лагерь, в котором отдыхали 34 ребенка из Москвы. Он не был включен в реестр мест отдыха в Республике и, соответственно, не был проверен контролирующими органами.

Сейчас следователи изъяли документацию, проводят необходимые следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай обнаружили несанкционированный лагерь, в котором 34 ребенка из Москвы разместили с нарушениями санитарных норм и требований безопасности.

ТОЛК