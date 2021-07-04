Горняк22: В Алтайском крае открыли 55 официальных пляжей. Список
Пляж Фото: https://www.instagram.com/administratsiiapavlovskogo/
Сотрудники МЧС просят соблюдать все требования безопасности при купании и выбирать только официально разрешенные места
МЧС в Алтайском крае допустило к работе 55 пляжей, которые отвечают требованиям безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю.
Так, в регионе можно искупаться в следующих местах:
- Пляж «Городской» (Барнаул, ул. Правобережный тракт, 10, остров «Помазкин», протока р. Обь)
- Пляж «В парке» (Барнаул, ул. Ленинградская, 7)
- Пляж «Парк-отель Чайка» (Барнаул, ул. Пионерская Долина, 4)
- Пляж «Планета КУ» (Барнаул, ул. Байкальская, 47)
- Пляж «Бонус 21», (Барнаул, ул. Г. Исакова, 149 а)
- Пляж «Планета и человек» (Барнаул, ул. Шоссе Ленточный бор, 24а)
- Пляж «Зеленый клин»(Бийск)
- «Квартал АБ»(Бийск)
- «Городской пляж» на реке Чумыш (Заринск)
- Пляж «Нагорный» (Нагорный пруд, Змеиногорск)
- Пляж на озере Тёплый ключ (Славгород)
- Пляжи «Причал-22», «Причал-42», «Причал-55» и «Причал – 55/2» (Яровое)
- Пляж на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь»(Алтайский район)
- Пляжи «Здравница Ая», «Берёзка» и «Дикий Берег»(озеро Ая)
- Пляжи «Парк Холмогорье. Пляж-1», «Парк Холмогорье. Пляж-2″(Алтайский район)
- Пляж детского оздоровительного лагеря «Орлёнок» на озере Лена (с. Баево).
- Пляж «Катунский острог» (Смоленские карьеры, Бийский район).
- Пляж на озере Центральное (р.п. Благовещенка).
- Два пляжа на озере Кучукское рекреационно-туристического комплекса «Кучук-Алтай»(Благовещенский район)
- Пляж «Волна» (юго-восточный берег озера Песчаное, село Старопесчаное Бурлинского района).
- Пляж детского оздоровительного лагеря «Волна» на озере Бычье (Волчихинский район).
- Пляж базы отдыха «Заимка» (Егорьевский район)
- Пляжи детских оздоровительных лагерей «Золотая рыбка», «им. Титова», «Салют» в селе Новоегорьевское
- Пляж базы отдыха «Чистый лог» в селе Петухов Лог(Егорьевский район)
- Пляж «Изумруд» и пляж детского оздоровительного лагеря «Спутник» на озере Кормовище (с. Светлое Завьялового района)
- Пляж «Импульс» на озере Горичка (Завьяловский район)
- Пляж «Золотой»(с. Пещерки Залесовского района)
- Пляжи на базах отдыха «Золотая рыбка», «Эдельвейс», «Изумрудный берег», «Колываныч», «Золотые пески», «Саввушка», пляж санатория «Лазурный», пляж детского оздоровительного лагеря «Чайка» и пляжи туристических стоянок «Солнечный берег», «Ласковый прибой»(Змеиногорский район)
- Пляж туркомплекса «Бухта удачи» (восточный берег озера Шекулдук, с Новопетровка Кулундинского района).
- Пляж лечебно-оздоровительного профилактория «Скала» и пляж туристической стоянки «Мечта» на озере Белое ( п. 8 Марта Курьинского района)
- Пляж детского оздоровительного лагеря «Чайка» на озере Большое Островное (с. Мамонтово).
- Пляж «Быть добру» на озере Горьком (с. Мельниково Новичихинского района)
- Пляж «Солнечный» (ул. Кольцевая, 1, с. Солнечное Первомайского района)
- Пляж базы отдыха «Гуселетовские плесы» на озере Горькое (Романовский район).
- Пляже детского оздоровительного лагеря «Чайка» на озере Разлив ( с.Тюменцево)
Ранее сообщалось, что в Барнауле 3 июля откроют пляж на острове Помазкине.