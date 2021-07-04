Горняк22: У всех нарушения: в Алтайском крае проверили безопасность батутов
Батуты Фото: телеканал "Толк"
Как выяснилось, почти все батуты эксплуатируются с нарушениями. Теперь сотрудники правоохранительных органов будут выявлять их
В Алтайском крае завершились внеплановые проверки аттракционов, в том числе батутов. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребенка в крае Ольга Казанцева.
Они показали, что всего в регионе работает 350 аттракционов, среди низ 63 батута. При этом никто из них не имеет регистрации.
Кроме того, почти у всех имеются нарушения технической документации. Нередки случаи, когда батуты передвигаются из одного региона в другой, не соблюдая меры безопасности, например, используют бельевую веревку вместо специальной.
Теперь сотрудники полиции во время патрулирования будут выявлять установленные батуты. Сейчас в крае действуют требования ежегодного технического освидетельствования.
Напомним, 30 мая в районе Докучаево возле трамвайных путей опрокинулся надувной батут, на котором находились дети. В результате две девочки, трех и четырех лет, получили тяжелые травмы. 2 июля девочек выписали из больниц и перевели на амбулаторное лечение.