Горняк22: Пекло до +36 градусов ждет жителей Алтайского края 4 июля

Лето. Природа Фото: pixabay.com

В Алтайский край с начала июля пришла настоящая летняя жара. Столбик термометра в последние дни поднимается выше +30 градусов

Аномально жаркая погода ожидается в Алтайском крае в воскресенье, 4 июля, сообщает сайт регионального Гидрометцентра.

Алтайский край

В крае в этот день будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер с порывами до 14 м/с. Температура днем составит +31…+36 градусов.

Барнаул

В краевой столице также ожидается переменная облачность. Ветер усилится до 7 м/с. Днем будет жарко – +31…+33 градусов.

Кроме того, с 4 по 9 июля в регионе ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости).

Ранее сообщалось, что третья декада июня в Алтайском крае оказалась аномально холодной.

ТОЛК