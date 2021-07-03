Горняк22: Дело о мошенничестве главы Баевского района ушло в суд

Суд. Арест Фото: pixabay.com

Защита обвиняемого считает, что глава района невиновен и не нарушал закон. Свою правоту она будет доказывать в суде

Следователи завершили расследование дела бывшего главы Баевского района Андрея Мерца и уже передали материалы в суд. Об этом сообщает краевой следком.

По версии следствия, овощехранилище, которое находится в Баевском районе, фактически принадлежало местному РАЙПО. Однако документов на право собственности у него не было. Таким образом, глава района поручил провести аукцион на заключение договора аренды земли и изготовить бумаги, по которым право собственности на строение перешло предположительному сообщнику Мерца. Таким образом, Баевскому РАЙПО был нанесен ущерб в размере более 1,2 млн рублей.

В ходе следствия глава района и его предполагаемые подельники не признали свою вину. На имущество фигурантов наложили арест на общую сумму более 4,7 млн рублей.

Ранее, в мае этого года, по решению суда Мерца отстранили от исполнения обязанностей. Его защита подала апелляцию на это решение, однако она была оставлена без удовлетворения.

Адвокат Мерца Анна Татарникова рассказала «Банкфаксу», что эксперты оценили полуразрушенное здание в 1,2 млн рублей. При этом, по ее словам, они даже не выезжали на место, а сделали оценку по документации. Тогда защита решила провести свою оценку, в ходе которой специалист оценил здание в 450 тыс. рублей.

Также она добавила, что юридически РАЙПО овощебаза не принадлежит. В связи с этим защита считает, что в действиях главы района отсутствует состав преступления.

Ранее сообщалось, что главу администрации Баевского района Андрея Мерца освободили от занимаемой должности. Теперь его обязанности временно будет исполнять первый замглавы администрации района Виктор Горбоносов.

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