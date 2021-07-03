Горняк22: Авиакомпания «Победа» выполнила первый рейс из Барнаула в Москву

Самолет Фото: pexels.com

Билеты можно купить на официальном сайте аэропорта, авиаперевозчика, а также во всех авиакассах Барнаула и Алтайского края

2 июля авиакомпания «Победа» совершила первый рейс по направлению Барнаул – Москва – Барнаул, сообщает пресс-служба Барнаульского аэропорта.

Таким образом, сегодня из Москвы в Барнаул прилетели 178 пассажиров, а из Барнаула в Москву – 180.

Стоимость перелета данным перевозчиком начинается от 5 тыс. рублей. Летать в столицу и обратно будут самолеты Boeing 737-800. Общее время путешествия составит 4 часа 40 минут. Вылет осуществляется в 05.45, а прибытие в Шереметьево – в 06.25. Рейс в Москву из Барнаула будет выполняться ежедневно.

Ранее «Толк» сообщал о старте рейсов лоукостера «Победа» из Барнаула в Москву с 1 июля 2021 года.

ТОЛК