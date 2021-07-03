Горняк22: «Завезут 3 июля»: алтайский минздрав признал дефицит вакцины от коронавируса

Вакцина Фото: pixabay.com

В Алтайском крае, особенно в Барнауле, наблюдается ажиотаж в пунктах вакцинации. В связи с этим препарат в некоторых местах попросту заканчивается

Жители Алтайского края сообщают, что в некоторых медучреждениях региона они не смогли поставить прививку от коронавируса, так как закончился препарат, сообщает Амител.

В минздраве, в свою очередь, разъяснили, что из-за ажиотажного спроса в отдельных медучреждениях действительно заканчивается вакцина.

«Мы получаем ее разными партиями через два-три дня и оперативно распределяем в первую очередь туда, где вакцина на остатках, чтобы не останавливать процесс», – пояснили в ведомстве.

В Алтайский край новая партия препарата объемом 40,7 тыс. доз поступит в край 3 июля.

Ранее в минздраве сообщили, что на точках вакцинации в крае наблюдается ажиотаж. По возможности ведомство открывает дополнительные прививочные кабинеты и увеличивает часы работы.

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