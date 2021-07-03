Горняк22: Алтайские коммунисты определили кандидатов на выборы в заксобрание

Мария Прусакова. КПРФ Фото: Виталий Барабаш

Алтайский крайком КПРФ обнародовал список кандидатов, которые будут претендовать на места в законодательном собрании региона

Алтайский крайком КПРФ принял решение, кто пойдет на выборы в АКЗС от партии, сообщает «Банкфакс». Так, возглавил список кандидатов персек крайкома Мария Прусакова. На втором месте стоит секретарь крайкома КПРФ по работе с молодежью и общественным организациям Антон Арцибашев, а на третьем — председатель краевой контрольно-ревизионной комиссии Андрей Кривов.

В пресс-службе партии заявили, что коммунисты в этом году надеются получить большее число мандатов – десять вместо восьми.

Однако аналитик Кирилл Дюндик считает, что эти планы далеки от реальности из-за кадрового дефицита и отсутствия достаточных финансовых вложений партии. По его мнению, коммунисты могут рассчитывать лишь на протестный электорат, который растет в последние года. Однако на него также рассчитывают и другие оппозиционные партии.

Ранее сообщалось, что Томенко возглавил партийную тройку «ЕР» на выборы в АКЗС. В состав тройки также вошли председатель регионального парламента Александр Романенко и депутат Государственной Думы Виктор Зобнев.

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