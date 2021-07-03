Горняк22: Народные приметы 3 июля. Как предсказать погоду, урожай и хорошую охоту

Непогода. Дождь. Зонты Фото: ugranow.ru

В этот день охотились на перепелов, а также гадали на погоду. Крестьяне наблюдали за муравьями, птицами, лебедями, пауками и полетом паутинок

Народные приметы на 3 июля

Дождливая погода в этот день обещает дождь еще в течение сорока дней.

Летающие по воздуху паутинки – признак удачной охоты.

Если пауки плетут паутину, в сколько времени погода наладится. А вот если новую сеть насекомые не плетут, при этом старую уничтожают, то грядет ужасное ненастье.

Перепела кричат и кричат, и не замолкают – будет дождь.

Приметы сильного ветра – прячущиеся в домик муравьи.

Вечером кричат лебеди – наступит непогода.

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ТОЛК