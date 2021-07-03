ГОРНЯК22 04.07.2021
Происшествия

Горняк22: Народные приметы 3 июля. Как предсказать погоду, урожай и хорошую охоту

Горняк22
18 часов Ago

Непогода. Дождь. Зонты Фото: ugranow.ru

В этот день охотились на перепелов, а также гадали на погоду. Крестьяне наблюдали за муравьями, птицами, лебедями, пауками и полетом паутинок

Народные приметы на 3 июля

  • Дождливая погода в этот день обещает дождь еще в течение сорока дней.
  • Летающие по воздуху паутинки – признак удачной охоты.
  • Если пауки плетут паутину, в сколько времени погода наладится. А вот если новую сеть насекомые не плетут, при этом старую уничтожают, то грядет ужасное ненастье.
  • Перепела кричат и кричат, и не замолкают – будет дождь.
  • Приметы сильного ветра – прячущиеся в домик муравьи.
  • Вечером кричат лебеди – наступит непогода.

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ТОЛК

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