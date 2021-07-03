Горняк22: В Новосибирске молодой мужчина разбился после падения с высоты

Полиция Фото: pixabay.com

Тело мужчины обнаружили прохожие – они и сообщили о происшествии в полицию. По их словам, он лежал на улице около трех часов

1 июля в Октябрьском районе Новосибирска мужчина выпал из окна дома на ул. Высоцкого, сообщает NGS.

Стало известно, что в дежурную службу в 16 часов поступило сообщение о происшествии.

«Мужчина, на вид 35 лет. Лежит в крови на асфальте», – заявили очевидцы.

По предварительной информации МВД региона, мужчина выпал из окна шестого этажа квартиры дома по адресу: ул. Высоцкого, 150.

Ранее «Толк» сообщал, что в Новосибирске женщина разбилась насмерть после падения с шестого этажа. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ТОЛК