Горняк22: Жителя Сызрани осудят за надругательство и убийство девочки 22 года назад

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Обвиняемый, который уже находится в колонии за тяжкие преступления, отрицал свою вину и называл алиби, которое позже опровергли следователи

В Ульяновской области 59-летний житель Сызрани обвиняется в сексуальном насилии и убийстве 13-летней девочки, совершенном 22 года назад, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 12 августа 1999 года пьяный мужчина затащил ребенка в лес, где изнасиловал и задушил. В дальнейшем обвиняемый уехал в другой регион, и преступление длительное время оставалась нераскрытым.

В 2020 году судмедэксперты провели генетическую экспертизу, по результатам которой установили генотип лица преступника. Им оказался мужчина, который в это время уже отбывал наказание за ряд тяжких и особо тяжких преступлений.

Обвиняемый предстанет перед судом по статьям 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и 105 УК РФ (убийство). Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на пожизненный срок. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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