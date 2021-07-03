Горняк22: В Барнауле без вести пропал молодой мужчина, которому нужна медицинская помощь

Фото: Лиза Алерт

Волонтеры просят жителей Алтайского края помочь в поиске молодого человека. Все, кто что-либо знает о его местонахождении, могут позвонить по телефону 112

В барнаульском микрорайоне Спутник пропал 25-летний Вячеслав Мусанов, сообщает «Лиза Алерт».

Его местонахождение неизвестно с 1 июля. Волонтеры уточнили, что молодому человеку нужна помощь врачей.

Приметы: рост 178 см, нормального телосложения, волосы русые короткие.

Одежда: голубая рубашка, серые брюки, серые сандалии.

Ранее сообщалось, что в Барнауле спустя неделю нашли пропавшую 14-летнюю девочку.

ТОЛК