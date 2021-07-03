Горняк22: На Алтае три человека пострадали в жестком ДТП с пьяным водителем

ДТП в Первомайском районе 2 июля Фото: instagram.com/barnaul.insta

Машины столкнулись на дороге, пролегающей между селами, где нет интенсивного движения. По предварительной версии, за рулем одной из легковушек находился нетрезвый водитель

Утром 2 июля в Первомайском районе Алтайского края произошло лобовое столкновение двух легковых. Между селами Акулово и Старокрайчиково столкнулись Lada Priora и ВАЗ-2106, сообщает группа «Barnaul.insta» в Instagram.

После удара Lada Priora оказалась в кювете, «шестерка» осталась на дороге, но получила серьезные повреждения.

По словам очевидцев, в аварии трое пострадавших, а сам предполагаемый виновник ДТП, по их словам, находился в состоянии алкогольного опьянения.

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