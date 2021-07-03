Горняк22: В Анапе сотрудница гостиницы нахамила постояльцам из-за просьбы убраться

Пляж Фото: pixabay.com

По словам подписчиков соцсети, после инцидента постояльцы съехали из отеля, но им якобы не вернули деньги, оплаченные за пребывание на несколько дней вперед

В Анапе полиция проверит гостиницу, в которой состоялся конфликт между постояльцами гостиницы и персоналом, сообщили они в официальном аккаунте в Instagram.

«Полицейские в ходе мониторинга Сети выявили видеопубликацию, на которой запечатлен момент конфликта постояльцев гостиницы в поселке Джемете и представительницы персонала заведения. По данному факту полицией проводится проверка», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором женщина ругается нецензурной бранью и утверждает, что ее работу никто не будет проверять, потому что она «везде платит».

По словам авторов видео, конфликт начался после того, как постояльцы попросили сотрудницу убрать номер.

«Что-то не устраивает? Вызывай. Кого ты вызовешь? Мы тут платим везде. Дорогая моя. Здесь просто… все будут у меня. Понимаешь?» – заявила она клиентке.

После инцидента сотрудница отеля объяснила, что гостиница не имеет никаких коррупционных связей с контрольным и надзорным органами и принесла извинения.

Глава Ростуризма Зарина Догузова назвала ситуацию возмутительной и абсолютно недопустимой. По ее словам, предприятию и его сотрудникам выписали административный штраф. При этом перед туристами извинились, деньги им будут возвращены, сообщают «Известия».

Ранее «Толк» сообщал, что россиянка устроила драку с водителем такси. Таксист какое-то время пытался сохранять спокойствие, но потом начал настаивать, чтобы женщина вышла из машины.

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