Горняк22: В Красном море акула откусила пятку туристу на парашюте

Акула Фото: pixabay.com

По словам экспертов, акулы очень редко встречаются на мелководье Акабского залива Красного моря. Сейчас местные власти расследуют этот инцидент

В Иордании на курорте Акаба на Красном море 37-летний катавшийся на парашюте турист стал жертвой акулы, сообщает «МК».

Стало известно, что мужчина с другом летел на парашюте, который был привязан к катеру. В какой-то момент они так близко приблизились к воде, что вынырнувшей акуле удалось схватить одного из них за пятку. Инцидент заснял на камеру находившийся на катере очевидец.

Пострадавшего экстренно доставили в военный госпиталь имени Принца Хашема, где прооперировали. Помимо ампутации стопы, врачи диагностировали у мужчины переломы нескольких костей и разрыв сухожилий и мышц.

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