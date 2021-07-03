Горняк22: Мэра Коломны нашли в квартире с огнестрельным ранением

Денис Лебедев Фото: пресс-служба администрации Коломны

По предварительным данным, политик выпивал в течение нескольких дней перед смертью. В ходе осмотра квартиры следователи не нашли предсмертной записки

2 июля в Коломне главу городского округа 46-летнего Дениса Лебедева нашли мертвым с огнестрельным ранением, сообщает пресс-служба СУ СК Московской области.

По данным следствия, мужчина находился в квартире один, а дверь была заперта изнутри. Предположительно, до момента смерти чиновник несколько дней употреблял спиртное.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства). В настоящее время устанавливаются все факты случившегося.

Ранее «Толк» сообщал, что в Республике Алтай нашли тело полицейского. По предварительным данным, участковый уполномоченный совершил самоубийство.

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