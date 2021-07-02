Горняк22: В Барнауле за 8,5 млн доработают проект реконструкции моста на Новом рынке

Мост на Новом рынке Фото: телеканал "Толк"

Дорабатывать проект будет та же организация, которая выступила составителем первоначального плана реконструкции путепровода

Мэрия Барнаула заключает контракт с компанией «Запсиб-Мост» из Томска – предприятие должно доработать проектно-сметную документацию на ремонт путепровода в центре Барнаула. Речь идет о мосте через железнодорожные пути на проспекте Ленина в районе Нового рынка, сообщает ИА «Банкфакс».

Итоги конкурса на выполнение контракта подвели 30 июня на сайте госзакупок. «Запсиб-Мост» было единственным предприятием, подавшим заявку. За 8,5 млн рублей подрядчик внесет изменения уже в готовый проект. Работу должны завершить к 1 сентября.

Напомним, начало реконструкции путепровода на Новом рынке намечено на 2022 год. Мост расширят до шести полос для автомобилей, а также сделают благоустроенную пешеходную часть.

Сообщается, что эта же организация проектировала мост на улице Челюскинцев в Барнауле.

На время работ, которые продлятся два года, движение по мосту перекроют, а маршруты общественного транспорта и автомобилей изменят. Многие эксперты уже сейчас говорят о будущем транспортном коллапсе в этой части города.

ТОЛК