Горняк22: Эксперт обозначил главные тренды на рынке недвижимости Барнаула

Барнаул. ЖК "Адалин" Фото: pixabay.com

Квартир на продажу почти нет, считает эксперт, а рынок жилья в Барнауле сейчас переживает дефицит – то, что появляется, очень быстро продается, едва ли не с первого показа

Рынок жилья Барнаула в первом полугодии 2021 года переживает дефицит предложения, о чем рассказал эксперт отрасли Дмитрий Дворядкин на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, сейчас на продажу выставлено в полтора раза меньше квартир, чем обычно бывает в это время. Для примера, на вторичном рынке всегда было от 5,5 до 6 тыс. квартир на продажу – сейчас только 4 тыс.

При этом цены на жилье находятся на самом пике – это касается как новостроек, так и вторичного жилья. И падать цены не будут – хотя бы потому, что быстро дорожают стройматериалы.

По словам эксперта, сейчас цена на недвижимость взлетела настолько, что покупатель, который приобрел квартиру год назад, может получить не просто прибыль, а сверхприбыль, – считает эксперт.

Ипотека пока еще доступна, говорит Дмитрий Дворядкин. Жителям края можно посмотреть в сторону частных домов – именно на покупку такой недвижимости можно получить господдержку в размере 6,1% годовых.

Кроме того, эксперт дал практический совет тем, кто собирается проводить сделки с недвижимостью в ближайшее время. По его мнению, сейчас хорошо продавать квартиру. И покупать тоже нужно сейчас, потому что ждать, что цены упадут, нет смысла.

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