Горняк22: День спортивного журналиста – 2021: история и поздравления с праздником

Спортивный журналист Фото: Wil Nemao с сайта Pixabay

В День спортивного журналиста национальные журналистские ассоциации проводят торжественные заседания, где награждают лучших представителей СМИ в области спорта

Какого числа День спортивного журналиста

Международный день спортивного журналиста ежегодно отмечают 2 июля.

История Дня спортивного журналиста

Праздник отмечают с 1995 года, пишет «Календарь событий». В 1924 году именно 2 июля в Париже создали Международную ассоциацию спортивной прессы (АИПС), уточняет Газета.Ru. На сегодняшний день организация объединяет почти полторы сотни национальных союзов журналистов.

Поздравления с Днем спортивного журналиста

У спортивных журналистов

Праздник нынче важный.

С днем профессии тебя,

Мастер репортажей!

Спортивный журналист – это призвание,

Желаю, чтобы ты успешным был,

В карьере я желаю процветания,

Бодрости, терпения и сил!

Всем спортивным журналистам

Шлю свой пламенный привет,

Вам в профессии желаю

Много плодотворных лет.

Источник поздравлений – pozdravok.ru

ТОЛК