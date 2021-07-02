Горняк22: В Новосибирске из-за сильного тумана снова не смогли приземлиться самолёты

Туман в Новосибирске Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

Синоптики предупреждали, что утром 1 июля в Новосибирске местами ожидается туман, при этом в первой половине дня преимущественно осадков не будет

Утром 1 июля в Новосибирске из-за сильного тумана около десяти самолётов не смогли приземлиться в аэропорту Толмачёво, сообщает сайт NGS.

В пресс-службе аэропорта заявили, что рейсы задерживаются из-за густого тумана, который окутал город утром. При этом в другие аэропорты пассажирские самолёты не улетали, а кружили над городом.

По словам очевидцев, некоторым пассажирским самолётам всё-таки удалось сесть в Новосибирске, несмотря на метеоусловия.

«Прилетели из Санкт-Петербурга, стоим третьими в очереди. Из-за тумана в аэропорту буксуют самолёты», – рассказала одна из пассажирок.

Ранее из-за сильного тумана самолёты из Новосибирска отправили в Барнаул и другие ближайшие города. Часть самолётов задержалась в аэропорту вылета.

ТОЛК