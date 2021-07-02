Горняк22: В Сети появилось видео утреннего «тарана» остановки и киоска в Барнауле

ДТП на Энтузиастов в Барнауле Фото: "ВКурсе 22"

По предварительной информации, в иномарке в момент аварии находились мужчина и женщина, которые оба якобы были в нетрезвом состоянии

Видео ДТП, произошедшего рано утром 1 июля в Барнауле, появилось в соцсетях. Кадры столкновения иномарки с киоском и остановочным павильоном опубликовал паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

На видеозаписи с камеры наружного наблюдения видно, как Toyota Carina пересекает улицу Попова и на скорости въезжает на улицу Энтузиастов. Возле светофора автомобиль заносит, затем он въезжает в остановку и торговый киоск.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Барнаулу, за рулем иномарки находился 37-летний мужчина. Он управлял автомобилем без прав. Кроме того, от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. Его доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств аварии, разбитая машина помещена на спецстоянку.

Пострадавших в аварии нет.

Ранее, 30 июня, на трассе Новосибирской области в ДТП столкнулись две «газели» и грузовик Volvo. Водитель выехавшей на встречку и загоревшейся машины погиб на месте.

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