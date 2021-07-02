Горняк22: Две 15-летние российские школьницы погибли после вечеринки на даче

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Девочки отдыхали на даче вместе с двумя совершеннолетними молодыми людьми, при этом они употребляли наркотики. Сейчас их старшие спутники находятся в больнице

В ночь на 30 июня в Ивановском районе Ивановской области на даче нашли тела двух 15-летних девочек, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По предварительным данным следствия, с 28 по 29 июня в дачном доме одной из девочек подростки вместе с двумя 18-летними молодыми людьми употребляли наркотические вещества. В результате возможной передозировки девочки скончались на месте, а молодые парни госпитализированы.

Назначены медицинские и химическая судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Региональная прокуратура взяла дело под контроль.

Ранее «Толк» сообщал, что в Новосибирске 13-летнюю девочку убило плитой на стройке. Местные жители рассказали, что долгострой никак не охранялся. Все это время они якобы писали обращения в администрацию, но им приходили лишь отписки.

ТОЛК