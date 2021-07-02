Горняк22: В Барнауле у медицинских учреждений работает эвакуатор

Эвакуатор Фото: barnaul.org

Госавтоинспекция Барнаула напоминает барнаульцам, что места для инвалидов на парковках занимать нельзя – водители привлекаются к административной ответственности

В краевом центре проходит рейд «Парковка для инвалидов», организованный Госавтоинспекцией, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула. В частности, рейд проводился у медицинских учреждений.

Так, у краевой клинической больницы (ул. Ляпидевского, 1) три водителя были привлечены к административной ответственности за нарушения правил остановки в местах, которые отведены для транспортных средств людей с ограниченными возможностями здоровья. Один автомобиль был эвакуирован.

В Госавтоинспекции сообщили, что сумма штрафа за такое нарушение – 5 тыс. рублей.

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