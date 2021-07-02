Горняк22: Москвич три дня провел с телом сожительницы, пытаясь ее оживить водкой

Скорая помощь Фото: pixabay.com

Эксперты пока не установили причину смерти женщины. По предварительной версии, у нее случился инфаркт из-за аномальной жары

В Москве 64-летний пенсионер пытался оживить свою 57-летнюю сожительницу примочками из водки собственного приготовления. Мужчина провел с трупом три дня, пока тело не забрали силой, сообщает «МК».

Стало известно, что 28 июня мужчина позвонил своей сестре и рассказал, что его сожительнице стало плохо. По его словам, женщина упала, при этом изо рта у неё пошла пена, но он заверил родственницу, что справится со всем сам.

На следующий день сестра мужчины все же приехала к нему, чтобы узнать о состоянии здоровья женщины, но родственник прогнал ее, не открыв дверь. После этого она обратилась в полицию. Мужчина категорически отказался пускать кого-либо в квартиру. Он забаррикадировался и начал травить дихлофосом сотрудников МЧС, которые пытались открыть дверь. Когда им это удалось, они нашли в доме тело женщины.

По словам мужчины, он «лечил» женщину и пытался привести ее в чувство. Он делал компрессы и микстуры из водки, а затем обкладывал сожительницу тряпочками с этим «лекарством».

По словам сестры, ее брат больше десяти лет страдает психическим расстройством и долгое время не проходил лечение. Когда его увозили в больницу, с собой он пытался забрать тело женщины. В настоящее время специалисты устанавливают причину ее смерти.

Ранее «Толк» сообщал, что российский невролог дома подключил себя к аппарату ИВЛ и умер. По словам знакомых, 25 июня он прошел вакцинацию первым компонентом в частной клинике.

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