Горняк22: В Амурской области волна смыла с берега деревья и многотонную плиту

Последствия оползня Фото: кадр из youtube.com

Оползень в Серышевском районе вызвал разрушительную волну на Зее. Специалисты предположили, что смещение грунта могло произойти из-за переувлажнения и подмыва склона

В ночь на 29 июня в Серышевском районе Амурской области на Зее произошел оползень, волна от которого смыла шеститонную плиту, сообщает «Вести».

Мужчина снял видео, на котором видно, что на расстоянии около 20 метров на берегу еще совсем недавно стояла вода.

«Километр, наверное, даже больше обвалилось с сопки с самой макушки. Я когда ночью вышел – деревья на краю просто взлетали вверх. И потом это все плыло по течению. Я убежал в лес от страха», – рассказал он.

Глава Серышевского района Олег Кирдун заявил, что серьезного ущерба произошедшее не принесло. Ближайшие населенные пункты находятся только в нескольких километрах.

В МЧС подтвердили, что сообщений в службы спасения по случившемуся не поступало.

Ранее «Толк» сообщал, что Москву и Подмосковье затопило после сильного ливня и грозы. По оценкам синоптиков, в регионе выпало до 35-50 мм осадков, что составляет почти 70% от месячной нормы.

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