Горняк22: Путин рассказал, как начнётся новый учебный год в школах

1 сентября. Школьники Фото: Анна Меньшикова

Президент России в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос третьеклассника о закрытии или переводе на удаленный режим школ в новом учебном году

Президент России Владимир Путин ответил, что пока неизвестно, как начнут учебный год школьники.

«Мы не знаем, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в стране. Скорее всего, дети младших классов будут ходить в школу, ведь мы и раньше их практически не закрывали, даже в самое сложное время в прошлом году», – рассказал он.

Кроме того, президент отметил, что вопрос о переводе на удаленное обучение старших классов надо решать по обстановке, которая сложится осенью.

Ранее «Толк» сообщал, что строители не берутся за пристрои к переполненным школам в новостройках Барнаула. Мэрия Барнаула запланировала две крупные пристройки к школам, где ученикам не хватает мест, но не может найти подрядчиков.

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