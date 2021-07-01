Горняк22: В ближайшее время у каждого региона в России появится свой куратор

Владимир Путин Фото: twitter.com/KremlinRussia

Владимир Путин ответил на вопрос, почему только у Дальнего Востока есть свой курирующий вице-премьер и будет ли эта практика применена на других территориях

30 июня президент России Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что в ближайшее время у каждого региона появится куратор.

«Есть такая практика по отдельным регионом, в том числе по Арктике и Дальнему Востоку, назначать кураторов. Она себя оправдала. Планируется, что в каждом регионе будет назначен куратор», – объяснил он.

Президент отметил, что такая мера позволяет наладить контакт с территориями и помогает лучше погрузиться в проблемы регионов. После назначения курирующих лиц решения начали приниматься с большей эффективностью.

Ранее «Толк» сообщал, что для Алтайского края и Республики Алтай была определена индивидуальная программа развития и назначены кураторы, федеральная поддержка будет оказываться до 2024 года.

ТОЛК