Горняк22: Путин о заводах по утилизации: «Есть такой мусор, который нужно сжигать»

Мусор. Переработка Фото: pixabay.com

Президент отметил, что сейчас производители упаковки товаров могут выбирать — самим перерабатывать свой продукт или платить утилизационный сбор

Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал вопрос о развитии мусорной реформы и строительстве заводов по его утилизации.

По его словам, по всей стране ведётся большая работа в этой сфере. На переработку мусора и раздельный сбор выделили крупные инвестиции. Кроме того, в скором времени в России начнут работать новые мусоросжигающие заводы.

«Я знаю в тех регионах, где строятся такие заводы, граждане обеспокоены. Но во всем мире без таких заводов не обойтись. Есть такой мусор, которые невозможно утилизировать другим способом и нужно сжигать. Сейчас готовится строительство пяти таких заводов», – рассказал президент.

Кроме того, Путин подчеркнул, что случаи, когда отсортированный мусор сваливается вместе в одну машину, требуют оперативного решения.

Ранее «Толк» сообщал, что в Первомайском районе Алтайского края передумали строить мусорный полигон. Новый объект планировали разместить в 3 км от поселка Новый на площади 500 га. Однако местные жители возмутились такому возможному соседству, направили жалобы во всевозможные инстанции, и стройку отменили.

ТОЛК