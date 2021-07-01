Горняк22: В Чехии выявили первый случай заражения «лямбда»-штаммом коронавируса

Коронавирус Фото: pixabay.com

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш также заявил, что эпидемия коронавируса в Чехии не завершилась и наиболее тревожная ситуация складывается в Праге

В Чехии зафиксировали первый случай заражения латиноамериканским штаммом «лямбда», сообщает РИА «Новости».

«29 июня подтвердили 120 случаев индийского штамма коронавируса «дельта», 65 – африканского штамма «бета» и 21 случай бразильского штамма «гамма». Кроме того, выявили латиноамериканский штамм «лямбда», – рассказали в Государственном институте здравоохранения.

В институте подчеркнули, что сейчас в Чехии доминирует британский вариант коронавируса, при этом третья часть новых случаев приходится на Прагу.

27 декабря 2020 года в Чехии началась вакцинация от коронавируса. По последним данным, в стране вакцинировалось более 3 млн человек. В республике прививаются препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Ранее «Толк» сообщал, что в детском лагере в Сибири отдыхающие массово заразились коронавирусом. В лагере находились посторонние лица, а воспитанники выходили за территорию, что категорически запрещено санитарно-эпидемиологическими нормами.

ТОЛК