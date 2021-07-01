Горняк22: Мэрия Барнаула закажет ученым большой план развития города

Летний рассвет в Барнауле Фото: vk.com/barneos22

В конце 2021 года администрация города объявит аукцион на подбор разработчика стратегии развития Барнаула на 20 лет вперед

Администрация Барнаула планирует заказать научно-исследовательскую работу, которая поможет расставить приоритеты для развития города. Об этом «Толку» рассказал начальник комитета по строительству, архитектуре и развитию Антон Воробьев.

Научный труд будет состоять из нескольких этапов

Предварительная оценка градостроительных условий, созданных в Барнауле. Собственно подготовка Генплана на основе анализа ситуации. Подготовка Правил землепользования и застройки для обновленного Генплана. Подготовка программ комплексного развития систем социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры города.

«Это серьезная работа, которая объединит в одну концепцию всю градостроительную документацию. Синхронизирует программы. Она будет основана на градостроительном анализе Барнаула. Мы должны понять, как будет развиваться город в ближайшие 20 лет: где мы сможем строить высотные дома, где останется частный сектор, как мы должны модернизировать транспортную и инженерную инфраструктуры. В этой работе Генеральный план станет только составной частью», – говорит Антон Воробьев.

Ожидается, что конкурс на подбор подрядчика объявят уже к концу 2021 года. Выполнить работу надо будет до 2023-го. И ожидается, что за нее смогут взяться только крупные федеральные институты, имеющие соответствующие допуски и навыки. Объем финансирования пока не озвучивается.

Подготовка этого документа станет еще одним этапом развития стратегии для Алтайского края в целом. В марте 2021 года власти края определили подрядчика для научно-исследовательской работы по транспортному планированию Алтайского края до 2031 года. Компания из Санкт-Петербурга выиграла заказ за 37,2 млн рублей. Она отдельно пропишет ситуацию в Барнаульской и Бийской агломерациях. По каждому виду транспорта планируется разработать свою стратегию развития до 2031 года.

А уже в 2021 году депутаты АКЗС планируют принять в окончательной редакции Стратегию развития региона до 2035 года. В первом чтении ее утвердили еще в конце 2019 года, однако принять окончательное решение помешала пандемия, она же скорректировала некоторые акценты в документе, объяснил губернатор Виктор Томенко. Проект стратегии ко второму чтению уже внесли в АКЗС, его планируют рассмотреть в августе.

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