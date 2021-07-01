Горняк22: В Барнауле пассажирский автобус врезался в столб на тротуаре
Место ДТП Фото: "КП на Алтае"
В результате столкновения у транспортного средства оказалось выбито лобовое стекло и помят корпус. Полиция выясняет обстоятельства случившегося
Пассажирский автобус в Барнауле врезался в столб на тротуаре. Фото с места происшествия публикует «КП на Алтае».
Инцидент произошел утром 30 июня на площади Спартака.
На кадрах видно, что транспортное средство стоит возле здания по адресу: улица Пушкина, 78, с разбитым лобовым стеклом. Рядом стоит покосившийся столб.
По предварительным данным, автобус принадлежит маршруту № 118.
В отделе пропаганды ГИБДД города «Толку» подтвердили факт ДТП, уточнив, что пострадавших нет.
Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
Ранее «Толк» сообщал о том, что кроссовер протаранил бетонные блоки на трассе в Алтайском крае.