ГОРНЯК22 02.07.2021
Происшествия

Горняк22: В Барнауле ребенок выстрелил в лицо 12-летнему брату

Горняк22
18 часов Ago

Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш

Двое детей стреляли по банкам во дворе дома. После осечки младший в шутку навел ствол на брата и нажал на курок. Пуля попала в школьника

В Барнауле 12-летнего ребенка госпитализировали с травмой глаза после выстрела из пневматического пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.

По данным источника, инцидент произошел 26 июня. Два ребенка стреляли из «пневмата» по банкам во дворе дома. После осечки младший девятилетний мальчик в шутку направил ствол на брата и нажал на курок. Пуля попала в лицо школьнику.

Пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением правого глаза, он перенес операцию. Врачи пока не дают прогнозов на то, удастся ли спасти поврежденный орган.

В отношении матери стрелявшего ребенка полиция составила протокол о неисполнении родительских обязанностей.

Ранее «Толк» сообщал о том, что ревнивый муж водителя трамвая устроил стрельбу в барнаульском депо.

ТОЛК

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