Горняк22: В Новосибирске 13-летнюю девочку убило плитой на стройке

Место происшествия Фото: СУ СК по Новосибирской области

Местные жители рассказали, что долгострой никак не охранялся. Всё это время они якобы писали обращения в администрацию, но им приходили лишь отписки

29 июня в Октябрьском районе Новосибирска при обрушении перекрытия в строящемся многоэтажном доме погибла 13-летняя девочка, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Стало известно, что вечером на стройке десятиэтажного дома в Кирпичном переулке произошло обрушение перекрытия между пятым и шестым этажами. Плиты рухнули на девочку, она оказалась под завалами. Чтобы спасти ребенка, спасатели применили гидравлический инструмент, но оказалось уже поздно – прибывшие врачи констатировали смерть подростка.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). На свой контроль взяла дело и региональная прокуратура.

Мать погибшей девочки рассказала, что просила дочь не ходить по таким местам после того, как на стройке уже погиб ребенок, сообщает NGS.

«Я работала, когда мне позвонили следователи, привезли на опознание. Сразу поняла, что это она. Очень глупая смерть. Я еще не до конца осознала, что произошло. Знаю только, что дальше будет только хуже. Как мы теперь без нее?» – призналась она.

Ранее «Толк» сообщал, что в Подмосковье шестилетнего мальчика убило веткой дерева. По данным следствия, ребенок играл на поваленном дереве на детской площадке, когда на него упала большая ветка.

ТОЛК