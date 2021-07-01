Горняк22: Выехавший на тротуар в Барнауле автобус был без водителя

Место происшествия Фото: vesti22.tv

По словам очевидцев, водитель вышел из кабины на конечной остановке, в это время автобус начал самопроизвольное движение с ускорением

Маршрутный автобус, который врезался в столб на тротуаре в Барнауле, был без водителя. Об этом сообщает телеканал «Вести-Алтай» со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел утром 30 июня на площади Спартака.

Как сообщают свидетели произошедшего, водитель вышел из кабины на конечной остановке за чаем. В это время автобус начал самопроизвольное движение и даже, по словам одного из собеседников ресурса, «поддал газу».

В результате Mercedes вылетел на тротуар, задев опору электроосвещения.

В отделе пропаганды ГИБДД города «Толку» сообщили, что ДТП произошло в 08.50. Потерявший управление автобус сбил столб и металлическое ограждение возле дома на улице Пушкина, 78.

Пострадавших в результате инцидента нет, в салоне в этот момент пассажиров не было.

По предварительным данным, у автобуса могла отказать электросистема управления.

ТОЛК