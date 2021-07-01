Горняк22: Бывший алтайский вице-губернатор Юрий Денисов подал прошение об УДО

Юрий Денисов Фото: altairegion22.ru

Срок заключения у бывшего чиновника истекает в 2024 году, однако он может выйти на три года раньше, отсидев только часть из назначенного судом

Осужденный за крупную взятку бывший вице-губернатор Алтайского края и министр образования региона Юрий Денисов подал прошение об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает «Алтапресс» со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что заявление экс-чиновник написал еще в начале года, но окончательное решение по нему не принято. Источник не исключил, что это произойдет в ближайшее время.

Ресурс отмечает, что половину назначенного срока (с учетом нахождения в СИЗО) Денисов уже отбыл. По данным журналистов, каких-либо замечаний у руководства колонии к нему нет. А вот здоровье 74-летнего осужденного пошатнулось, о чем он уже рассказывал СМИ.

Тем не менее эти аргументы руководство ФСИН может отвергнуть на основании тяжести преступления, говорится в публикации. В таких случаях чаще всего УДО может применяться при отбытии не менее 2/3 от наказания.

Между тем, по данным «Толка», время для УДО у экс-чиновника наступает в августе 2021 года.

Юрия Денисова взяли с поличным при получении взятки в марте 2016 года. Следователи предъявили ему обвинения по четырем эпизодам, в том числе в особо крупном размере и с вымогательством на общую сумму свыше 2,5 млн рублей.

Суд назначил ему 8 лет и 1 месяц строгого режима и штраф 4,5 млн рублей. Его посреднице и супруге Татьяне Денисовой присудили 5 лет и 1 месяц лишения свободы условно со штрафом в 1,7 млн рублей. На момент вынесения приговора Денисов находился в СИЗО 1 год и 4 месяца.

Свой срок он отбывает в колонии Рубцовска.

ТОЛК