Горняк22: В Туве в ДТП с перевернутым уазиком погиб 13-летний водитель

ДТП в Туве Фото: Пресс-служба МВД по Республике Тыва

Полицейские установили, что машина принадлежит отцу одного из пассажиров, все участники ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности

Вечером 29 июня в Дзун-Хемчикского районе Тувы на дороге Чадан – Бажын-Алаак перевернулся уазик с семью подростками. Погиб 13-летний водитель, сообщает пресс-служба МВД по Республике Тыва.

По данным следствия, автомобилем «УАЗ-31512» управлял 13-летний житель Чадана. Он не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. Вместе с водителем в салоне находились шесть несовершеннолетних пассажиров в возрасте 12-14 лет.

В результате аварии водитель погиб на месте. Пассажиров доставили в больницу и позже отпустили на амбулаторное лечение. По факту происшествия проводится предварительная проверка.

Ранее «Толк» сообщал, что в Республике Алтай в ночном ДТП погиб 18-летний мотоциклист. Парень перелетел через бордюр и сбил дорожный знак.

ТОЛК