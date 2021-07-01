Горняк22: В детском лагере в Сибири отдыхающие массово заразились коронавирусом

Детский лагерь отдыха Фото: pixabay

Оказалось, что в детском лагере находились посторонние лица, а воспитанники выходили за территорию лагеря, что категорически запрещено санитарно-эпидемиологическими нормами

В Туве следователи возбудили уголовное дело после массового заражения коронавирусом детей в детском лагере «Байлак», сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, с 10 по 22 июня в лагере отдыхали 162 ребенка, с ними находились 33 работника. 22 июня воспитанник пожаловался штатному педиатру на сыпь. Врач поставил ему диагноз «аллергический дерматит» и отправил школьника в больницу, где у него выявили коронавирус.

24 июня сотрудники Роспотребнадзора после взятия анализов обнаружили коронавирус у 68 детей и 9 работников лагеря. Всех заболевших в тот же день госпитализировали.

Кроме того, установили, что с 11 июня к врачу с жалобами на насморк, боль в горле и кашель уже обращались 35 детей, но педиатр не изолировал их, не оповестил родителей, минздрав и Роспотребнадзор.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Из-за вспышки заболеваемости власти Тувы досрочно отменили работу всех детских лагерей региона – второй и третий сезоны отдыха не состоятся. В республике работали 165 лагерей, где отдыхали более семи тысяч детей, сообщает «Интерфакс».

Ранее «Толк» сообщал, что в детском лагере «Артек» выявили коронавирус у 12 детей. По словам директора лагеря Константина Федоренко, на территории провели дезинфекцию, сам лагерь работает в штатном режиме.

ТОЛК