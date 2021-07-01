Горняк22: В Барнауле охранник стройки погиб, упав на острую арматуру

Арматура. Стройка Фото: pixabay.com

56-летний мужчина обходил этажи недостроя с проверкой, когда оступился и рухнул на торчащие кверху края металла. Пострадавший умер на месте

В Барнауле сотрудник частного охранного предприятия погиб на площадке строящегося многоквартирного дома, получив тяжелые травмы при падении. Об этом сообщает Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.

Инцидент произошел 28 июня на улице Панфиловцев.

По данным источника, 56-летний чоповец приехал с проверкой на стройку и в процессе осмотра помещений оступился на недостроенном лестничном пролете, упав на торчащий острием вверх элемент арматуры.

Прибывшие по вызову медики не смогли помочь пострадавшему – от полученных травм мужчина умер на месте происшествия.

Как сообщили «Толку» в СУ СКР по Алтайскому краю, по факту произошедшего идет доследственная проверка.

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