Горняк22: В Новосибирске из-за фейерверка загорелся балкон в многоэтажке

Пожар в Новосибирске Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

В МЧС рассказали, что 28 человек, включая двоих детей, спаслись из дома самостоятельно. В результате происшествия никто не пострадал

Ночью 30 июня в Новосибирске, на улице Горский микрорайон, из-за запущенного на верхнем этаже фейерверка загорелся балкон квартиры на 14-м этаже, сообщает «КП».

В МЧС рассказали, что на момент прибытия пожарных балкон горел открытым пламенем. При этом сработала система оповещения и дымоудаления. Площадь пожара составила 2 кв. метра.

В настоящее время специалисты устанавливают причины инцидента, ищут виновников и оценивают материальный ущерб.

Ранее «Толк» сообщал, что в Новосибирске загорелась очередная АЗС. Автомобиль сгорел дотла. Сотрудникам МЧС удалось оперативно ликвидировать возгорание, которое могло обернуться серьезными последствиями.

ТОЛК