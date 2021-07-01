Горняк22: В Москве за драку в баре задержали младшего брата Кокорина

Кирилл Кокорин Фото: instagram.com/kirill_kokorin_7

Кокорина и его друга доставили в отдел МВД по Пресненскому району Москвы. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве

На севере Москвы за драку в кафе задержали младшего брата футболиста Александра Кокорина Кирилла Кокорина, сообщает ТАСС.

По предварительной информации, пьяный Кирилл Кокорин с другом ночью пытались пройти в кафе без QR-кода. Когда сотрудники заведения попросили их уйти, молодые люди устроили драку. Прибывшие полицейские отвезли их в отделение.

Кирилл Кокорин уже имеет судимость. 8 октября 2018 года он, его брат Александр Кокорин, Павел Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий устроили две драки в центре Москвы. 8 мая 2019 года суд приговорил Кокорина к 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима. В сентябре 2019 года он вышел из колонии по УДО.

3 августа 2020 года Мосгорсуд квалифицировал их дело по статье 115 УК РФ («Побои»). Подсудимые получили по году исправительных работ.

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