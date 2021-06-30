Горняк22: Сильный пол и женский пул: кто будет сражаться за места в Госдуму на Алтае

Государственная Дума Фото: Фото: duma.gov.ru

Самым конкурентным из четырех думских округов станет Рубцовский, где с выборов снялся главный фаворит от «Единой России» Виктор Зобнев

В России прошли съезды основных политических партий, после которых стало ясно, кто будет сражаться за думские кресла от Алтайского края. Самым «боевым» обещает стать Рубцовский округ.

Уже провели съезды все четыре парламентские партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП). Известно также, кого выдвинут «Новые люди» и «Родина». Еще ожидаются съезды нескольких малых партий.

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Барнаульский округ (№ 39)

В состав входят Железнодорожный и Центральный районы Барнаула, Белокуриха, 19 районов. Здесь почти 458 тыс. избирателей (более 171 тыс. живут в Барнауле, 12,3 тыс. – в Белокурихе).

На думское место претендуют:

Даниил Бессарабов – от «Единой России» (действующий депутат Госдумы),

Андрей Кривов – от КПРФ (председатель краевой контрольно-ревизионной комиссии в краевой парторганизации),

Алексей Скосырский – от ЛДПР (депутат гордумы Барнаула),

Александр Молотов – от СРЗП (лидер фракции в краевом парламенте).

Барнаульский округ традиционно считался конкурентным. Даже после «лепестковой» перенарезки округов* он оставался привлекательным для партий и кандидатов, так как большая часть его территорий расположена вдоль трасс, население живет компактно, то есть работать на нем достаточно удобно и менее трудозатратно, объясняет завкафедры политологии АлтГУ Ярослава Шашкова.

На этот раз парламентские партии от оппозиции также заявили преимущественно известных, крепких кандидатов. Однако фаворитом в этом списке называют единоросса.

* Ранее округа компоновали вокруг города – центра. Затем, в 2015 году, перед прошлыми выборами в Госдуму, их «нарезали» иначе: в каждый стал входить какой-то район Барнаула, и от него идут «лепестки» в сторону Бийска, Рубцовска, Славгорода. Барнаульский направлен на северо-восток.

Рубцовский округ (№ 40)

Входят Индустриальный район, Алейск, Рубцовск, 12 районов. Здесь проживает около 499 тыс. избирателей, из которых 180,3 тыс. – барнаульцы, 97,4 тыс. – рубцовчане, 20,8 тыс. – жители Алейска.

На думское место претендуют:

Сергей Струченко – от «Единой России» (депутат Барнаульской гордумы),

Мария Прусакова – от КПРФ (лидер коммунистов в регионе),

Ирина Шудра – от ЛДПР (депутат АКЗС от округа Рубцовска),

Людмила Суслова – от СРЗП (депутат АКЗС),

Владислав Вакаев – от «Новых людей» (депутат АКЗС, сейчас во фракции эсэров, выдвижение планируется на съезде 4 июля),

Евгений Астаховский – от «Родины» (глава Барнаульской халвичной фабрики, экс-депутат гордумы города).

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С гонки по этому округу снялся фаворит, действующий депутат Госдумы Виктор Зобнев. Он сделал это после того, как уже безоговорочно победил в праймериз «Единой России». Внезапное решение вызвало множество кривотолков, которые в «ЕР» никак конкретно не комментируют, подливая еще больше масла в огонь.

В целом – учитывая данные из различных источников – ситуация выглядит таким образом, что округ разрешили «сдать» оппозиции. Отступным может стать место сенатора от АКЗС для Зобнева. А пока он вошел в первую тройку на выборах в краевой парламент.

Тем временем есть несколько версий того, кто станет «приоритетным» из оставшихся на думском округе кандидатов. По одной из них, округ «отдавали» КПРФ, то есть Прусаковой. По другой, напротив, ее поставили в некий стоп-лист и будут двигать Шудру или Вакаева для разнообразия политического представительства. По третьей, оставляют даже шанс для единоросса Струченко, но если сможет сам честно выиграть.

Как бы там ни было, именно на этом округе сильные фигуры различных партий сразятся по-настоящему ради вожделенного мандата депутата Госдумы. Для любого из них это огромный шанс.

«Здесь округ реально будет конкурентен, – говорит Ярослава Шашкова. – У Струченко нет весомых позиций на территории, нет краевой известности. Плюс округ традиционно протестный. Тут будет важна мотивация голосования. И будет две реперных точки. Первая – за или против «ЕР», вторая – партийная идентификация».

Еще одной важной приметой борьбы на этом округе станет серьезное представительство женщин. Парламентские ЛДПР, КПРФ, СРЗП будут представлять именно они. Плюс, говорят инсайдеры, и другие малые партии могут выдвинуть здесь своих дам.

31-летняя Прусакова харизматична и смогла подчинить себе краевую организацию и фракцию в АКЗС, уверенно чувствует себя в информационном пространстве.

Опытная Ирина Шудра имеет высокий авторитет в Рубцовске и была единственным представителем оппозиции, выигравшим округ на выборах в АКЗС в 2016 году.

Людмила Суслова отлично разбирается в проблемах ЖКХ, актуальных для большинства избирателей округа. Плюс ее хорошо знают избиратели Индустриального района Барнаула, в котором живет более трети избирателей округа.

По мнению Шашковой, однако, гендерный фактор будет «включаться» точно не в первую очередь. А политтехнолог Константин Лукин полагает, что женщинам будет сложнее.

«Вообще, женщинам в политике тяжело. Как правило, им избиратели не доверяют. Женщинам приходится прилагать усилий гораздо больше, чем мужчинам, чтобы чего-то добиться, – полагает эксперт. – У нас сохранилась часть профессий, которые воспринимаются как мужские, поэтому мы всегда видим большой перекос в представительных органах в пользу мужчин. На 40-м округе будет слишком много женщин, и это еще больше разделит тех, кто в принципе готов за них голосовать. К любой женщине, выдвинутой от партии, присоединяется только половина партийного рейтинга, но включается двойной антирейтинг, то есть при равных рейтингах партии у мужчин больше шансов выиграть».

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Бийский округ (№ 41)

Входят Октябрьский район Барнаула, Бийск, Новоалтайск, Заринск, ЗАТО Сибирский, 10 районов. Здесь более 500 тыс. избирателей (из них 65,8 тыс. – в Барнауле, 161,6 тыс. – в Бийске, 58,6 тыс. – в Новоалтайске, 35,6 тыс. – в Заринске, таким образом, две трети избирателей живут в четырех городах округа).

На думское место претендуют:

Александр Прокопьев – от «Единой России» (действующий депутат Госдумы),

Антон Арцибашев – от КПРФ (секретарь крайкома по работе с молодежью и общественными организациями),

Максим Железовский – от ЛДПР (координатор бийского партотделения),

Олег Боронин – от СРЗП (глава Сибирского сельсовета Первомайского района).

«Фаворит на округе понятен – это Прокопьев. На его стороне ресурсы, медийность. Партии не стали даже выдвигать здесь однозначно сильных кандидатов. Некоторыми из них, не исключаю, кампания больше будет строиться не на том, чтобы выиграть, а на том, чтобы сэкономить на ее неведении», – говорит Шашкова.

Славгородский округ (№ 42)

Входят Ленинский район Барнаула, Славгород, Яровое, 18 районов. Проживают 441,8 тыс. избирателей, среди которых 105 тыс. – барнаульцы, почти 30 тыс. – славгородцы и 13 тыс. – избиратели Ярового.

На думское место претендуют:

Иван Лоор – от «Единой России» (действующий депутат Госдумы),

Анна Левашова – от КПРФ (координатор движения «За новый социализм»),

Максим Крайн – от ЛДПР (помощник депутата Госдумы, еще недавно – глава реготделения),

Александр Терентьев – от СРЗП (действующий депутат Госдумы по партийному списку),

Сергей Убраев – от «Родины» (глава реготделения партии).

«Это особенный округ – аграрный, самый протяженный, то есть предполагающий большую логистику, с удаленными районами и при этом с малой численностью населения», – объясняет Ярослава Шашкова. По ее мнению, если кто-то и будет плотно проводить кампанию, так это Лоор и имеющий ресурсы Терентьев – устоявшийся лидер и такой же устоявшийся его соперник (на прошлых выборах Терентьев также оппонировал Лоору на этом округе).

Напомним, что ранее называлось возможным участие здесь экс-кандидата в президенты агрария Павла Грудинина. Однако намерение таковым и осталось.

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В списках значатся

Напомним, что парламентские партии выдвинули кандидатов и по спискам в территориальных группах. Лидеры в них такие.

«Единая Россия» (в тергруппу вошли Алтайский край и Республика Алтай)

Владимир Шаманов. Наталья Кувшинова. Иван Белеков.

Все – действующие депутаты Госдумы.

КПРФ (в тергруппу вошли Алтайский край, Республики Алтай и Тыва)

Мария Прусакова. Анжелика Глазкова (руководитель движения «За новый социализм», жена политика Николая Платошкина). Аржан Бакрасов (депутат райсовета Усть-Канского района).

ЛДПР (в тергруппу вошли Алтайский край и Республика Алтай)

Елена Строкова (депутат Госдумы). Максим Крайн.

СРЗП (в тергруппу вошли Алтайский край Новосибирская область)

Александр Терентьев. Людмила Суслова. Семен Багдасаров (директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии).

По предварительным оценкам, считается, что «железно» могут пройти два первых кандидата из списка «ЕР», возможно, по одному – от КПРФ, ЛДПР и СРЗП.

ТОЛК