Горняк22: Из-за сильного тумана самолеты из Новосибирска отправили в Барнаул

Туман в Новосибирске Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

Рейсы направили в аэропорты соседних городов, где экипажи и пассажиры ждали, когда туман над городом рассеется. Часть самолетов задержалась в аэропорту вылета

Утром 29 июня в Новосибирске девять самолетов из-за сильного тумана не смогли приземлиться в аэропорту Толмачево. Рейсы оправляли в Барнаул и Новокузнецк, сообщает NGS.

По данным онлайн-табло, на запасной аэропорт улетели рейсы из Краснодара, Москвы, Сочи и Нижнего Новгорода. В пресс-службе аэропорта заявили, что причиной стали метеоусловия.

Ранее о погоде предупреждали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра: с утра в Новосибирске густой туман, видимость меньше 300 метров. После того как дымка рассеется, в городе ожидается переменная облачность и без осадков.

Ранее «Толк» сообщал, что в новосибирском Толмачёво дебошира сняли с рейса в Новый Уренгой. За одно из правонарушений мужчине грозит административный штраф до 5 тысяч рублей или административный арест до пятнадцати суток.

ТОЛК