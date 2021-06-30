Горняк22: Пользователи Gooogle боятся, что певица Макsим умерла еще 28 июня

Певица Макsим Фото: instagram.com/maksimartist/

В топ пользовательских запросов Google вышла информация о том, что якобы певица МакSим умерла. Поклонники переживают, ведь каждый день появляются плохие новости о тяжелом состоянии МакSим

Информация о том, что певица МакSим якобы умерла 28 июня, – это фейк. Ни СМИ, ни представители исполнительницы не публиковали таких сведений.

Певица МакSим находится в искусственной коме в тяжелом состоянии, она подключена к аппарату ИВЛ. Появлялась информация о переводе певицы на ЭКМО (аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации), однако представитель певицы ее не подтвердил.

МакSим Фото: instagram.com/maksimartist

«Московский комсомолец» сообщил, что врачи подозревают у МакSим еще одну болезнь.

«По некоторым данным, речь может идти о заболевании, поражающем печень», – пишет издание.

Состояние певицы остается крайне тяжелым, уточняет РИА Новости. Процент поражения легких у 38-летней артистки достиг критических 80%. Она уже неделю находится в медикаментозной коме.

О том, что МакSим попала в реанимацию, стало известно 15 июня.

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